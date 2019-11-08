İlkokulda mide bulandıran taciz! Üçüncü sınıf öğrencisine güvenlik görevlisinden iğrenç istismar

İstanbul Fatih'te bulunan bir ilköğretim okulunda henüz üçüncü sınıfa giden 8 yaşındaki küçük kız, okulun güvenlik görevlisince defalarca kez taciz edildi. Okula gitmek istemeyen küçük kızın annesinin ısrarı üzerine olayı anlattı. Olayın ortaya çıkması ardından tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur kız çocuğunun Fatih'te bulunan bir ilkokulda üçüncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. 41 yaşındaki şüpheli Sadık A.'nın ise aynı okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.

ENGELLİ TUVALETİNDE TACİZ

İddianamede, mağdur kız çocuğunun ifadesine yer verildi. Küçük kız ifadesinde, okuduğu okulda Sadık A.'nın farklı zamanlarda birden fazla kez kendisini okulun engelli öğrencilerinin kullandığı içinde tuvaleti de olan oda gibi bir yere götürdüğünü ve burada kendisini taciz ettiğini söyledi. Şüphelinin okulun teneffüs gibi ders aralarında 'Bir şey göstereceğim' şeklinde farklı sebeplerle kendisini yanına çağırdığını, okulun engelli öğrencilerinin kullandığı tuvaletin de bulunduğu odaya götürdüğü anlattı. 'Şuraya uzanır mısın?' diyerek kendisini burada taciz ettiğini detaylarıyla anlattı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Şüphelinin taciz esnasında kendisine 'Akrabana falan söylersen seni öldürürüm' dediğini, bu olayların ikinci sınıfın son dönemlerinden bu yana devam ettiğini belirtti. Savcılık, mağdur kızın beyanlarının güvenilir olduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

"OKULDAN SOĞUDU, GİTMEMEK İÇİN BAHANELER İLERİ SÜRDÜ"

Mağdur kızın annesi ise ifadesinde, kızının ikinci sınıfın son dönemlerinde okuldan soğuduğunu farkettiğini, üçüncü sınıfa başladığında okula gitmemek noktasında farklı bahaneler ileri sürdüğünü anlattı. Okula gitmesi için zorladığı vakitlerde ise okulda rahatsızlandığını, kusma belirtileri gösterdiğini öğretmeni vasıtasıyla öğrendiklerini ve okuldan bu sebeple mağduru alıp eve getirdiklerini belirtti. Bir süre sonra ısrarlı talepleri neticesinde kızının okula gitmeme sebebini anlattığını, mağdurun Sadık A.'nın kendisini tehdit ettiğini, en son ise 11 Eylül günü tarihinde cinsel istismarda bulunduğunu, bu sebeple okula gitmek istemediğini anlattığını kaydetti.

TUTUKLU YARGILANIYOR

Şüpheli Sadık A. ise savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, şüphelinin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan hapis cezasını talep etti. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.