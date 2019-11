İnsanlık ayıbı

BUGÜN NELER OLDU

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere 334 öğrenci 4 yıldır birlikte eğitim görüyordu. Özel eğitim gören otistik öğrencilerin bulunduğu sınıflar ayrı bir bölümde bulunuyordu. Buna rağmen veliler arasında 'Okulun tamamen otistik öğrencilere tahsis edileceği' yönünde dedikodu yayıldı. İddiaya göre mahalle muhtarının kışkırtmasıyla bir araya gelen bir grup veli önceki gün otizmli çocuklar okuldan çıkarken eylem yaptı. Veliler biranda otizmli çocukları yuhalamaya başladı. Okul yönetimi ve polisler duruma müdahale etti. Otizmli çocuklar ise büyük korku ve panik yaşadı. Yaşanan bu olay büyük tepkiye neden oldu. Otizmli çocukların velileri dün de okula gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Bazı veliler ağlayarak sınıflara girdi. Polis ekipleri de okulda geniş güvenlik önlemleri aldı. Otizmli çocuklarının okulda ve diğer öğrenci velileri tarafından istenmediğini belirten veliler, okulda otizmli yazısının da kaldırıldığını iddia etti.Olayı önce yalanlayan Aksaray Valiliği daha sonra soruşturma başlattığını duyurdu. Skandal olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, soruşturma başlatıldı. MEB müfettişleri tarafından olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır." ANKARA -/ AKSARAYTBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu pazartesi günü olayın olduğu okulu ziyaret edecek. Komisyon üyeleri dün düzenledikleri basın toplantısıyla okulda gerçekleştirilen insanlık dışı olaya tepki gösterdi. Toplantıda ortak birli de okundu. Bildiride, "Otizmli çocukların Anayasal haklarını tam olarak kullanabilmesi adına toplumsal bir hassasiyet geliştirmek de hepimizin sorumluluğudur" denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabıdan olayı kınadı, Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir" paylaşımını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çok sayıda siyasetçi olaya tepki gösterdi.Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin ise "Kaliteli eğitime erişim her çocuğun anayasal hakkı. Otizmde ise eğitim haktan da öte otizmin tek çaresi, tek ilacıdır. Otizmli çocuklar, ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir, hayatlarını sürdürebilirler. Okullardaki diğer çocukların ebeveynlerinin engelleyici tutumları bunu sekteye uğratıyor" dedi.