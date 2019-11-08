Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Son Dakika: 'de tesisinde

'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir tesisinde çıkan , tesiste büyük çapta hasara neden oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre olay saat 03:00 sıralarında gerçekleşirken tesisin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.11.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 07:01
Son Dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çepni Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun büyük bir bölümünü sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Kartepe, İzmit ve Başiskele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Tesiste soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Geri dönüşüm tesisinde büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN