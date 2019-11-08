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Mübarek nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

Mevlid Kandili ile de beraber, müminler için bir Cuma gününün daha huzuru yaşanıyor ve mutluluğu da tüm çevre ile paylaşılıyor. Her hafta bu mübarek günün coşkusunu ayrı bir yaşayan İslam âlemi, Mevlid Kandili neticesinde de bugün bir başka şekilde geçirecek. Öğle ezanı ile birlikte için camiler her zaman olduğu gibi yine dolacak, eller semaya kaldırılacak. Bu doğrultuda da, 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, ardından cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte, diyanet bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı...

Giriş Tarihi: 8.11.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 13:23
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

İslam âlemi, Mevlid Kandili ile beraber bir Cuma gününün huzurunu hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Mübarek için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Zira, Mevlid Kandili'nin de bu güne denk gelmesi, anlam ve önemi bir hâyli arttırıyor. Bu anlamlı günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar ise ' nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, 'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!
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