Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

İslam âlemi, Mevlid Kandili ile beraber bir Cuma gününün huzurunu hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Zira, Mevlid Kandili'nin de bu güne denk gelmesi, anlam ve önemi bir hâyli arttırıyor. Bu anlamlı günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.