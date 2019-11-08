Son dakika haberi: 4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında!

İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.



Yapılan incelemelerde Fantalarına karıştırılan siyanürü içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Oya Yetişkin'in en son öldüğü tespit edilmişti. Öte yandan sosyal medyada kardeşlerin borç yüzünden intihar ettikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Kardeşlerin ölümleri üzerinde süren araştırmalarda bir gelişme daha yaşandı.