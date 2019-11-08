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: 4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında!

İstanbul Fatih’te 4 kardeşin siyanür içerek ölmeleri olayıyla ilgili geldi. Kardeşlerden Oya Yetişkin’in son olarak ölmesinin belirlendiği olayda kardeşlerin siyanüre nasıl ulaştıkları emniyet ve adli birimlerce mercek altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ise bu maddenin bulunması ve işlenmesine ilişkin düzenleme bulunuyor. Siyanüre ulaşmak, "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" ile 16.06.2004 tarih ve 25494 sayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 17:02
Son dakika haberi: 4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında!

İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

Yapılan incelemelerde Fantalarına karıştırılan siyanürü içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Oya Yetişkin'in en son öldüğü tespit edilmişti. Öte yandan sosyal medyada kardeşlerin borç yüzünden intihar ettikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Kardeşlerin ölümleri üzerinde süren araştırmalarda bir gelişme daha yaşandı.

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Son dakika haberi: 4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında!
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