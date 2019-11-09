65 yaş üstü nüfus ilk kez yüzde 10’a ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Hacettepe Üniversitesi'nin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de aileler küçülürken, doğurganlık durağanlaştı, doğumlar ileri yaşlara ötelendi. Evliliklerin yüzde 24'ü akraba evliliğiyken, doğumların yüzde 52'si sezaryen oldu. Çocukların yüzde 6'sının boyu beslenme bozuklukları nedeniyle yaşına göre kısa çıkarken, çocuklar ve kadınlar arasında obezite arttı. Türk kadınlarının yüzde 29'u kilolu çıktı, 65 yaş nüfus ilk kez yüzde 10'a ulaştı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nce yürütülen "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" Türkiye'nin hızla değişen demografik yapısı, doğurganlık düzeyi, gebeliği önleyici yöntem kullanımı, anne-çocuk sağlığı ve üreme sağlığına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmadaki önemli başlıklar şöyle:Türkiye'de 25-49 yaş grubundaki kadınlar için ilk evlenme yaşı son 10 yıl içinde değişti. Ortanca ilk evlilik yaşı 21 oldu. Erken yaşta yapılan evlilikler ile ilgili veriler, 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 5'inin evlenmiş olduğunu, evliliklerin yüzde 24'ünü akraba evliliğinin oluşturduğu gösteriyor.Eğitim seviyesi iyileşiyor, ancak kadın ve erkek arasındaki fark lise ve üzeri eğitimde, kırsalda devam ediyor.Gebeliği önleyici geleneksel yöntem kullanımı azaldı. Evli ve doğurgan çağdaki kadınların yüzde 70'i gebeliği önleyici yöntem kullanıyor. Son 5 yılda modern yöntem kullanımı arttı.Hane halkı büyüklüğü azalmaya devam ediyor. Son 20 yılda hane halkı büyüklüğü 4.5 kişiden 3.5 kişiye düştü. Hanelerin yüzde 9'u tek kişilik hanelerden oluşuyor.20 yılda nüfusa kayıtlı olmayan 5 yaş altı çocukların oranı yüzde 26'dan yüzde 2'ye geriledi. Nüfusa kayıtsız çocuk kalmadı.Doğumların yarısından fazlası sezaryen oldu. Sezaryen doğumların 5 sene öncesine göre yüzde 4 arttığı gözlendi. Son 5 yıldaki doğumların yüzde 99'u bir sağlık kuruluşunda gerçekleşti. Doğumların yarısından fazlasının (yüzde 52) sezaryen doğum olduğu görüldü.Nüfusun yüzde 25'i 15 yaş altı, 65 yaş ve üzeri nüfus oranı ilk kez yüzde 10'a ulaştı.Türkiye'deki Suriyelilerde ise doğurganlık düzeyi kadın başına ortalama 5.3 çocuk seviyesinde seyretti. Suriyeli göçmen nüfusta doğumların yüzde 93'ünün bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirildiği, annelerin yüzde 89'unun doğumdan sonraki 41 gün içinde doğum sonrası bakım aldığı belirlendi. HÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen çalışmanın Suriyeli mülteci annelerin yüzde 93 oranında doğumlarını bir hastanede gerçekleştirdiğini gösterdiğini söyledi.Türkiye'de kadın başına ortalama 2,3 çocuk olan doğurganlık seviyesi son 15 yılda neredeyse hiç değişmedi. Doğumlar ileri yaşlara ötelendi. Doğurganlık düzeyinde bölgesel farklılık azalarak devam ediyor. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının kuzey bölgesinde 1.6 çocuk iken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3.2 çocuk oldu. Çocukların yüzde 8'i obez. Kadınlar arasında da obezite arttı, beden kitle endeksine göre kadınların yüzde 29'u kilolu, yüzde 30'unun ise obez.