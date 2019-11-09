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2019: Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hukuki bir mesele için başvurulan makamların bulunduğu adliye ve adliye sarayları hakkında vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtların arıyorlar. Adliye mesai saatleri orada işi olanlar için önem arz ederken en çok araştırılan sorular arasında “Adliye kaça kadar açık?” ve “Adliye Cumartei açık mı?” soruları yer alıyor. Öte yandan, her resmi kurum gibi adliyelerin de öğle arası saatleri bulunuyor. Haberimizde, adliye açılış ve kapanış saatleri ile hafta sonu hakkında önemli bilgileri derledik. Bakırköy Adliyesi, Çağlayan Adliyesi ve Kartal Adliyesi gibi kritik kurumların çalışma saatlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 11:25
Adliye çalışma saatleri 2019: Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Adliye sarayları veya genel olarak adliyeler, hukuki konular başvurulması gereken ilk kurumlar arasında yer alıyor. Adliyeler resmi bir kurum olduğu için adliye sarayı çalışma saatleri (mesai saatleri) bulunuyor. Merak edenler için, adliye çalışma saatleri ve "Adliye kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtını aşağıda derledik. Öğle saatleri ve adliye öğle arası da bu önemli vakitler arasında yer alıyor. İşte Ankara, İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere adliye çalışma saatleri.

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ - ADLİYELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Adliyeler ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve bunun yanında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Sabahtan öğlene kadar 08:30-12:00
Öğleden akşama kadar 13:00-17:00

Adliyeler diğer kurumlara göre öğle tatili saatleri yarım saat daha erken. Adliyeye gidecek olanlar yarım saat erkenden gidebilirler. Kapıda beklemenize gerek yok hakim, savcı ve kalem memurları saat 9 gibi hizmete başlamaktadır.

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Adliye çalışma saatleri 2019: Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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