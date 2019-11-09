Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri! İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, uzun ve kısa 2, 4, 5 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09:05'i gösterirken İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve bu durum tüm Türk halkını yasa boğmuştu. Ölümünün 81. Yılında her yıl olduğu gibi anma törenleriyle karşılanan bu gün için vatandaşlar internet üzerinden "10 Kasım şiirleri" araştırması yapmaya devam ediyor. İşte en güzel 2,4,5 kıtalık uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri…

EN GÜZEL VE DUYGUSAL ATATÜRK İLE İLGİLİ 10 KASIM ŞİİLERİ

Atatürk'ü Anma Günü'ne özel ilk ve ortaokul öğrencileri, hazırlanan tören ve etkinliklerde okumak üzere en özel ve en anlamlı 10 kasım şiirlerini araştırmaya devam ediyor. Haberimizin devamında hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirlerine ulaşabilirsiniz…