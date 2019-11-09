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'da 489 kilo esrar ele geçirildi

'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.11.2019 10:33
Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve terör örgütlerine uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlayanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkez ile Lice ve Çermik ilçelerinden çeşitli tarihlerde operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 489 kilo esrar ele geçirilirken, S.A. O.A., E.K. ile Ç.K., gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi
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