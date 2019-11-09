İstanbul'da 53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi

Sultangazi'de yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye başvuran 53 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde mevlide katılan davetliler, ikram edilen tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kişi, ayakta tedavi edildi.

Uygulanan serum tedavisinin ardından taburcu edilen 53 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.