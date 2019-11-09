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'deki olaylı sünnet düğününden haberi geldi: Aile dansözleri suçladı: "Biz köçek oynayacaklar sanıyorduk"

Geçtiğimiz aylarda günlerce konuşulan 'deki dansözlü sünnet düğünü hakkında haberi geldi! 7 yaşındaki çocuklarının sünnet düğününde oynatan anne, baba ve amca ile 3 dansözün yargılanmasına başlandı. 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne, baba ve amca; dansözlerden şikayetçi olurken dansözlerden ilginç bir itiraf geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.11.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 11:46
İzmir'deki olaylı sünnet düğününden son dakika haberi geldi: Aile dansözleri suçladı: Biz köçek oynayacaklar sanıyorduk

Sosyal medyada bir anda yayılan ve ilk etapta Türkiye'de olmadığı düşünülen olaylı sünnet düğününün sanıkları hakim karşısına çıktı. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalar sonrasında görüntülerin 'in ilçesinde bir köyde çekildiği belirlendi. 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi A.K, amcası H.K ve 3 gözaltına alınmıştı, o isimlerin yargılanmalarına başlandı! Aile kendilerini "Biz köçek oynayacaklarını sanıyorduk..." diyerek savundu!

Sosyal medyada, geçen aylarda hızla yayılan ve bir sünnet düğününde, çocuğun önünde dans eden dansözün görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırlırken, polis, görüntülerin İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde çekildiğini belirledi. Araştırmalar sonunda da sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K. (49), annesi A.K. (49), amcası H.K. (55) ve 3 dansöz gözaltına alındı. Anne, baba ve amca sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 dansöz ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, salıverildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı da anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlayarak, dava açtı.

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İzmir'deki olaylı sünnet düğününden son dakika haberi geldi: Aile dansözleri suçladı: "Biz köçek oynayacaklar sanıyorduk"
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