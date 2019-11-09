İzmir'deki olaylı sünnet düğününden son dakika haberi geldi: Aile dansözleri suçladı: "Biz köçek oynayacaklar sanıyorduk"

Sosyal medyada bir anda yayılan ve ilk etapta Türkiye'de olmadığı düşünülen olaylı sünnet düğününün sanıkları hakim karşısına çıktı. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalar sonrasında görüntülerin İzmir'in Menderes ilçesinde bir köyde çekildiği belirlendi. 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi A.K, amcası H.K ve 3 dansöz gözaltına alınmıştı, o isimlerin yargılanmalarına başlandı! Aile kendilerini "Biz köçek oynayacaklarını sanıyorduk..." diyerek savundu!

Sosyal medyada, geçen aylarda hızla yayılan ve bir sünnet düğününde, çocuğun önünde dans eden dansözün görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırlırken, polis, görüntülerin İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde çekildiğini belirledi. Araştırmalar sonunda da sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K. (49), annesi A.K. (49), amcası H.K. (55) ve 3 dansöz gözaltına alındı. Anne, baba ve amca sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 dansöz ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, salıverildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı da anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlayarak, dava açtı.