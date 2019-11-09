Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

'nın Gördes ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 00:25
Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre M.Y'nin (26) kullandığı 35 AC 6915 plakalı kamyonet, Gördes-Demirci kara yolunun Akpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.E. yönetimindeki 34 BY 5290 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen kamyonette yaralanan sürücü ile yolcular Y.G. (40), H.G. (16), Y.Y. (50), S.Y. (69), Z.D. ( 21) ve D.G. (14) 112 Acil Sağlık Ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü A.E'nin yaralanmadığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN