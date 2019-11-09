Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi

BUGÜN NELER OLDU

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dün akşam tüm yurtta dualarla idrak edildi. Vatandaşlar camileri doldururken, cami bahçelerinde ve çevresinde kandil simidi, lokum ve şeker dağıtıldı.Mevlid-i Nebi Haftası dolaylısıyla da Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, bu yıl "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenecek etkinlikler için tanıtım toplantısı düzenlendi.Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğunu bildirdi. Erbaş, "Hiçbir meslek ya da hedef, aile kurmaktan, anne-baba olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir makam ve mevki, anne-baba olma şerefinden ve sorumluluğundan büyük olamaz" dedi. Erbaş dün ayrıca Büyük Çamlıca Camii'nde cuma hutbesi irad etti. Erbaş, akşam da Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili Özel Programı'na katıldı, Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğine ve insanlık için getirdiği değerlerin önemine değindi.