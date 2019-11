Tanrı Yanılgısı kitabının yazarı kim? Richard Dawkins kimdir?

Son günlerde Türkiye gündeminde fazlaca yer alan 4 kardeşin siyanürü intiharı olayı ile bilgiler yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Her geçen gün intihar olayıyla ilgili yeni bulgulara ulaşılırken evin kitaplığın görülen bir kitap dikkat çekti. Açıkça din karşıtı ifadeler içeren Tanrı Yanılgısı kitabı, vahim olayın yaşandığı evin içerisinde bulunduktan sonra "Tanrı Yangılısı kitabının yazarı kim? Richard Dawkins kimdir?" soruları araştırılmaya başladı.

RICHARD DAWKINS KİMDİR?

Richard Dawkins, 26 Mart 1941 yılında Nairobi, Kenya'da doğmuştur. Britanyalı etolog, yazar ve evrimci biyologdur.

Oxford üniversitesi bünyesinde 1995 yılından 2008 yılına kadar Charles Simonyi tarafından oluşturulan Simonyi Professorshi for the Public Understanding of Science kürsüsünde emekli olana kadar görev yapmıştır.

Ateist olan Richard Dawkins, aynı zamanda da British Humanist Association Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Yaradılışçı inanışlara karşı çıkışı ile bilinmektedir.

Dawkins, bilhassa genlerin işleyişine ilişkin önemli eserlere imzasını attı. Yaşamın Köklerine Yolculuk, Kör Saatçi ve belki de en önemli kitabı olan Gen Bencildir, dilimize de çevrildi.

Yaşı ilerledikçe bilimsel çalışmalardan uzaklaştı. Kendini daha fazla din karşıtı faaliyetlere verdi. Bu dönemde en çok yankı uyandıran kitabı Tanrı Yanılgısı oldu.