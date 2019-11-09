Uğur Pektaş'tan sürpriz yarışma kararı! Gamze Özçelik'in eşi ve Arka Sokaklar oyuncusu Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş ile ilgili son günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye onu Arka Sokaklar dizisi ile tanımış ve dizinin kemik başröllerinden biri haline gelmişti. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Komiser Murat karakteri ile ünlenen Uğur Pektaş ismi şu sıralar yoğun olarak araştırılıyor. Gamze Özçelik'in eşi olan, bir süredir ekranlarda görünmeyen "Uğur Pektaş kimdir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Birçok dizi ve filmde rol almış, Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır?

İşte Uğur Pektaş'ın hayatı...