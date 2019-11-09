Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uğur Pektaş'tan sürpriz yarışma kararı! Gamze Özçelik'in eşi ve Arka Sokaklar oyuncusu Uğur Pektaş kimdir?

'tan sürpriz yarışma kararı! 'in eşi ve oyuncusu Uğur Pektaş kimdir?

Türkiye'deki en uzun soluklu diziler arasında yer alan 'ın oyuncuları zaman içerisinde değişiklik gösterse de kemik kadro uzun süredir başrolü üstlenmeye devam ediyor. Dizinin en sevilen oyuncularından bir de 'in eşi 'tı. Arka Sokaklar oyuncusu Uğur Pektaş ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uğur Pektaş, önümüzdeki günlerde ünlü bir yarışma programına katılacak! Peki, Uğur Pektaş kimdir?

Giriş Tarihi: 9.11.2019 13:19
Uğur Pektaş'tan sürpriz yarışma kararı! Gamze Özçelik'in eşi ve Arka Sokaklar oyuncusu Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş ile ilgili son günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye onu Arka Sokaklar dizisi ile tanımış ve dizinin kemik başröllerinden biri haline gelmişti. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Komiser Murat karakteri ile ünlenen Uğur Pektaş ismi şu sıralar yoğun olarak araştırılıyor. Gamze Özçelik'in eşi olan, bir süredir ekranlarda görünmeyen "Uğur Pektaş kimdir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Birçok dizi ve filmde rol almış, Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır?

İşte Uğur Pektaş'ın hayatı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğur Pektaş'tan sürpriz yarışma kararı! Gamze Özçelik'in eşi ve Arka Sokaklar oyuncusu Uğur Pektaş kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN