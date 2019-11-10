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142 yıl sonra ecdadın izinde yürüdüler

Giriş Tarihi: 10.11.2019
142 yıl sonra ecdadın izinde yürüdüler
Erzurum'da "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki nacak ve baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" organize edildi. Genç yaşlı binlerce kişi, 142 yıl önce vatan savunması için Mehmetçiğin yardımına koşan ecdadının izinde aynı ruh ve heyecanla Aziziye Tabyaları'na yürüdü. Yürüyüş tıpkı 142 yıl önce olduğu gibi sabah namazı sonrası yapılan "Ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Vatanını ve milletini seven yetişsin" çağrısıyla başladı. Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından ulaşılan tabyada şehitlere dualar edildi.
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142 yıl sonra ecdadın izinde yürüdüler
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