2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı

M.Ö. Helenistlik dönemde Bithynia Kralı İkinci Prusias'a (M.Ö. 185-149) ait olduğu tahmin edilen mezarın son durumu görenleri üzüyor. Halk arasında Berberkaya olarak bilinen yerdeki anıtın uzunluğu 5.5, genişliği ise 4 metre. Çok eski yıllarda uzak bir yerden İznik ilçesine getirilen lahit kaydırılıp düştükten sonra parçalandı. Uzun seneler sonra 1960'lı yıllarda onarılan lahit, art niyetli kişiler tarafından tekrar parçalandı. İçerisinde mezar olmayan lahdin sprey boya ile boyanması ve içerisinde oluşan pislik görenlerin tepkisini çekiyor.



