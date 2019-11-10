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2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2200 yıl öncesine ait kral mezarı mezbeleliğe döndü. Nakil sırasında düşerek kırılan lahdin üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 10:32
2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı

M.Ö. Helenistlik dönemde Bithynia Kralı İkinci Prusias'a (M.Ö. 185-149) ait olduğu tahmin edilen mezarın son durumu görenleri üzüyor. Halk arasında Berberkaya olarak bilinen yerdeki anıtın uzunluğu 5.5, genişliği ise 4 metre. Çok eski yıllarda uzak bir yerden İznik ilçesine getirilen lahit kaydırılıp düştükten sonra parçalandı. Uzun seneler sonra 1960'lı yıllarda onarılan lahit, art niyetli kişiler tarafından tekrar parçalandı. İçerisinde mezar olmayan lahdin sprey boya ile boyanması ve içerisinde oluşan pislik görenlerin tepkisini çekiyor.

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2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı
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