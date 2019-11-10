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Çapan’dan aşçıya balık dayağı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Çapan’dan aşçıya balık dayağı
İstanbul'da eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, 23 Şubat günü arkadaşlarıyla Karaköy'de bulunan lüks bir balıkçıya gitti. Çapan, iddiaya göre balığında pul kaldığını iddia etti. Aşçı, Çapan'ın masasına gelerek; "Kusura bakmayın, ayıklama sırasında böyle aksaklıklar oluyor" dedi. Bu sırada Çapan, aşçıya yönelik "Kaybol lan buradan!" diyerek tepki gösterip aşçıyı darp etti. Aşçı Mevlüt Ö. darp raporu alıp şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma aşçının şikâyetinden vazgeçmesi üzerine takipsizlik kararıyla sonuçlandı.
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Çapan’dan aşçıya balık dayağı
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