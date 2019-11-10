Diğer çocuklar kana kana su içebilsin diye...

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Sekiz aylık bebekleri Ali Emir'i ateş ve öksürük şikayetiyle gittikleri hastanede kaybeden Sema - Emir Şahin çifti, Ali Emir için Orta Afrika ülkesi Çad'ta bir çeşme yaptırdı. Ali Emir'in ölmeden önce kana kana su içmesinden çok etkilenen anne "Oğlumun kana kana su içmesi aklımdan hiç çıkmadı. Afrika'da susuz çocukları, aileleri düşünüyordum. Bizim yavrumuz artık kana kana dünya nimetinden faydalanmayacaksa, dünyada bize emanet bıraktığı birikimi başka çocuklara umut olsun istedim. Oradan şimdi şırıl şırıl su akıyor. Ali Emir'im başka çocukların umudu oldu" dedi.Ali Emir, geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Halkalı'da götürüldüğü bir özel hastanede kiralık kayıt dışı doktor tarafından uygulanan yanlış ilaç tedavisi sonrası yaşamını yitirmiş, SABAH'ın ortaya çıkardığı skandal sonrası hastanedeki doktorlar ve hemşireler ifade vermişti. Susuzluk sorununun yaşandığı Çad'da Sadakataşı Derneği'nin vasıtasıyla çeşme yaptıran aile "Oradan su için yüzlerce evladın kardeşi oldu Ali Emir" diyor.