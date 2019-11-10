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Pes dedirten son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldik diyerek...

'dan pes artık dedirten bir son dakika haberi geldi! Vatandaşları canından bezdiren iki kişi ile ilgili inceleme başlatan polis korkunç detaylara ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan şahısların kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı ajanı olarak tanıttıkları ve insanları bu sözlerle dolandırdığı öğrenildi. Dudak uçuklatan miktarlarda paralar alarak kaçmayı planlayan şahıslar sorguya alınınca gerçekler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 08:03
Pes dedirten son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldik diyerek...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşandı. Gelen son dakika haberine göre birçok vatandaş, Milli İstihabarat Teşkilatı personeli olarak kendilerini tanıtan iki kişinin para istediğini söylemesinin ardından konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Emniyet güçleri, yaşanan olaylarla ilgili şoke eden ayrıntılara ulaştı. Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, MİT mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi.

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Pes dedirten son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldik diyerek...
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