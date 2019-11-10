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Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Sarıyer'de otomobille kafa kafaya çarpışan minibüs devrilirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 08:18
Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Kaza, Sarıyer Katar Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde Osman M.'nin kullandığı 34 VGF 84 plakalı minibüs ile Bülent T.'nin kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken Bülent T. ile Osman M. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan iki yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle polis cadde üzerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
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