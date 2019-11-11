Geleceğe nefes fidan dikimi saat kaçta ve nerede yapılacak? Fidan dikim alanları nerede?

Ülkemizde vatandaşlara ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve çevre duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla özellikle de son zamanlarda neredeyse tüm dünyada ortaya çıkan orman yangınları ile zarar gören doğa için yeniden ağaçlandırma konusunda yapılan bir proje Geleceğe nefes fidan dikim kampanyası büyük ilgi gördü. Büyük gün geldi! Milyonlarca ağaç bugün 81 ilde 2023 ayrı noktada toprakla buluşacak ve geleceğe nefes olacak. Peki, Geleceğe nefes fidan dikim alanları nerede? Fidan dikimi saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİM YERİ VE SAATİ

Ülke çapında gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, 'gelecegenefes.com' internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verilecek.

REKOR DENEMESİ OLACAK

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulacağı organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde 2023 noktada aynı anda gerçekleştirilecek etkinliğin kamuoyunca çok ciddi şekilde sahiplenildiğine işaret eden Karacabey, "Geleceğe Nefes" adı verilen kampanyaya yüksek katılımın sevindirici olduğunu söyledi.

Karacabey, "Biz 11 milyon fidanla yola çıkmıştık ancak vatandaşlarımızın heyecanını kırmak istemiyoruz. 11 Kasım'da 11 milyon fidanı dikeceğiz, kasım sonuna kadar vatandaşlarımızın sahiplenmiş oldukları ilave fidanları da toprakla buluşturacağız. Sahiplenilecek fidan sayısını 20 milyona kadar genişlettik." diye konuştu.

Bekir Karacabey, "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden sahiplenilen fidanların sayısının 13 milyonu geçtiğine dikkati çekerek, bunların yaklaşık yüzde 5'inin yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait olduğunu, en fazla ABD, Almanya ve Avusturya'dan talep geldiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün 35 bin personelinin etkinlik günü sahalarda olacağını dile getiren Karacabey, "Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak her bir noktada mutlaka görevli personelimiz olacak." dedi.