Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 4 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen D.B., M.K., S.A. ve T.C. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri şahısları yakalamak ve tarihi eserleri ele geçirmek için Iğdır merkez Konak Mahallesinde alıcı kılığında şahıslar ile buluştu. Operasyonda suçüstü yakalanan şahıslar ile birlikte Bizans dönemine ait 100 adet sikke ile Urartu dönemine ait 1 adet tarihi eser nitelikli taş tablet ele geçirildi.Kaçakçılık olayına karışan 4 kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.