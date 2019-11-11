‘Kendimi evimde gibi hissediyorum’

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Bünyesinde 5 bin 600'ün üzerinde pilot ve pilot adayı bulunan THY'de dünyanın birçok ülkesinden 14'ü kadın 526'da yabancı pilot görev yapıyor. Bunlardan biri de 49 yaşındaki İtalyan kadın pilot Nathalie Louis... Louis, pilot olma sürecini ve Türkiye'deki 6 yılını SABAH' a anlattı. Küçükken evlerinin üzerinden geçen uçakları ve babası ile birlikte gittiği Roma Fiumicino Havalimanı'nda uçakların iniş kalkışlarını izlemeyi çok sevdiğini ifade eden Louis, "Bunun gerçekten sihir olduğunu düşünürdüm. 10 yaşındaydım ve pilot olmak istedim. Ama buna ulaşmak için çok çalıştım, kolay olmadı" dedi.İtalya ve ABD'de uçuş lisanslarını alan Louis, 5 yıl kabin memuru olarak çalıştıktan sonra pilotluğa geçiş yaptığını söyledi. 2013'te THY'ye başvurduğunu ve kabul edildiğini aktaran Louis, şöyle devam etti: "Yeni bir ülke, büyük bir şirkette çalışma kararı benim için bir meydan okumaydı. Dürüst olmak gerekirse ilk başlarda benim için zordu. Yavaş yavaş adapte oldum. Türkler ve İtalyanlar birbirine benziyor. İtalya'yı seviyorum. Orası benim ülkem ancak şimdi burada çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum." Hayali pilot olmak isteyen gençlere de seslenen Nathalie Louis, "Hayallerinize sahip çıkın ve asla vazgeçmeyin ancak bunun için de çok çalışmanız gerektiğini bilin" diye konuştu.