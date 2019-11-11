Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Kasım reyting listelerinde hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Dizi/program sezonunun tam olarak oturması ve rekabetin artması ile birlikte vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı'? sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur, Kim Milyoner Olmak İster, Zalim İstanbul gibi yapımlar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, 11 Kasım reyting listelerinde hangi yapım birinci oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 KASIM REYTİNG SIRALAMASI

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları gün aşırı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 12 Kasım reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz…