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Babasının otomobilini kaçıran genç yaptı

Ankara'da babasına ait otomobili kaçıran genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 07:05
Babasının otomobilini kaçıran genç kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Mamak Şahap Gürler Mahallesinde oturan Fatih Ş, babası Zekeriya Ş'den habersiz kapı önünde park halindeki 06 GA 418 plakalı otomobili aldı.

Otomobille Samsun yolundan Mamak istikametine giden Fatih Ş, Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Araç, çarpmanın şiddetiyle yol ortasına savrulurken, sürücü otomobilden yaralı olarak çıktı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan Fatih Ş, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

- Otomobili babasının kullandığını iddia etti

Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş, Mamak Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, kaza sırasında otomobili babasının kullandığını öne sürdü.

Bunun üzerine polisin telefonla aradığı baba Zekeriya Ş, olay yerinde hurdaya dönen aracını görünce büyük şok yaşadı.

Otomobilinin kapı önünde park halinde bulunduğunu belirten Zekeriya Ş, aracın oğlu tarafından kaçırıldığını polis ekiplerinden öğrendi.

Bu arada yaralı Fatih Ş. de Mamak Polis Merkezi Amirliğine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Babasının otomobilini kaçıran genç kaza yaptı
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