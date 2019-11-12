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istihbaratçı hakkında haberi! Eşi itiraf edince...

Geçtiğimiz günlerde 'da ölü bulunan istihbarat subayı hakkında haberi geldi. Oturduğu evin aşağısında Kılıçalipaşa Hamamı görevlisi tarafından bulunan cesedin ardından polis ekiplerine haber verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü hakkında emniyet ekiplerine ifade veren istihbaratçının eşi Emma Hedvig Christina Winber flaş açıklamalarda bulundu. İşte eşinin ölüm olayını aydınlatacak ifade ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 19:41
İngiliz istihbaratçı hakkında son dakika haberi! Eşi itiraf edince...

'da ölü bulunan istihbarat subayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama ile birlikte eşinin ifadesi de ortaya çıktı. haberine göre eşi, ölen subay ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. James Gustaf Edward Le Mesurier'in cesedini ilk olarak Kılıçalipaşa Hamamı görevlisi bularak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde şüphelinin cansız bedeni ile karşılaştıktan sonra kaldıkları home ofis dairesinin kapısını uzun süre çaldıktan sonra kapıyı İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber (39) açtı. Emma Hedvig Christina Winber, polis ekiplerinin uyarısı üzerine pencereden baktığında eşinin yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı.

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İngiliz istihbaratçı hakkında son dakika haberi! Eşi itiraf edince...
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