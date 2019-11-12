İngiliz istihbaratçı hakkında son dakika haberi! Eşi itiraf edince...

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama ile birlikte eşinin ifadesi de ortaya çıktı. Son dakika haberine göre eşi, ölen subay ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. James Gustaf Edward Le Mesurier'in cesedini ilk olarak Kılıçalipaşa Hamamı görevlisi bularak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde şüphelinin cansız bedeni ile karşılaştıktan sonra kaldıkları home ofis dairesinin kapısını uzun süre çaldıktan sonra kapıyı İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber (39) açtı. Emma Hedvig Christina Winber, polis ekiplerinin uyarısı üzerine pencereden baktığında eşinin yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı.