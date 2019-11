İZBAN sefer saatleri: 2019 İZBAN seferleri kaçta başlıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu sefer saatleri!

Türkiye'nin en büyük üçüncü illerinden İzmir'de İZBAN sefer saatleri sık sık araştırılıyor. Her gün binlerce ziyaretçisi olan hızlı ulaşım aracının hafta içi hafta sonu mesai saatleri ve gişe saatleri an be an takip ediliyor. Hal böyle olunca '' İZBAN seferleri kaçta başlıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sisteminin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki 2019 İZBAN seferleri kaçta başlıyor, kaçta kapanıyor?

İZBAN SEFER SAATLERİ 2019

Sefer Başlangıç Saati: 05:20

Son İstasyona Varış Saati: 01:23

İZBAN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren İZBAN hafta içi hafta sonu saat 05.20'de açılıyor. Resmi tatillerde bazen saatler değişiklik gösterebiliyor.

İZBAN SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren İZBAN hafta içi hafta sonu saat 01.23'te kapanıyor. Resmi tatillerde bazen saatler değişiklik gösterebiliyor.

Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında işletmecilik yapan İZBAN'ın güzergah boyunca 40 istasyonu yer almaktadır. Aliağa-Menemen arası Kuzey aksı, Menemen-Cumaovası arası merkez aks, Cumaovası-Tepeköy-Selçuk arası güney aksı olarak anılır.

İZBAN HAKKINDA;

İZBAN, Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biridir.

Yolculu ön işletmeye 30 Ağustos 2010 tarihinde başlayan İZBAN, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 ortaklıklarıyla kurulmuştur. Şirket, bu özelliği ve günde 3 bin yolcunun taşındığı bir hat üzerinde yaratılan inovasyonla 225 bin yolcuya ulaşılmasını sağladığı gerekçesiyle, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından 2013 yılında "En İyi İşbirliği" kategorisinde büyük ödüle layık görülmüştür. İşletmeye 31 istasyonla başlayan İZBAN'ın istasyon sayısı, önce Hilal'in açılmasıyla birlikte 32'ye, hemen ardından Torbalı hattının açılmasıyla 38'e yükselmiştir. Sağlık ve Selçuk istasyonlarının da devreye girmesiyle istasyon sayısı 40'a çıkmıştır.

Hilal, İzmir Metrosu ile İZBAN'ın, Halkapınar'dan sonraki ikinci kesişme noktasıdır ve özellikle Güney yönünden gelen yolcuların, İzmir Metrosu'na aktarma yaparak Konak yönüne ulaşmalarında büyük kolaylık sağlamıştır. Günde 550 bin yolcu hedefine doğru ilerleyen İZBAN'ın, Cumaovası'ndan sonraki istasyonları olan Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık ve Selçuk'un açılmasıyla birlikte hat uzunluğu 136 kilometreyi buldu.