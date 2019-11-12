Küçük Zehra’ya yürek yakan veda

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Samsun Adliyesi'nde zabıt katibi olan Emel Yılmaz idaresindeki araç önceki gün Çarşamba'da kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Murat Lokumcu yönetimindeki otomobile çarptı. Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Çiftin kızları Zehra Yılmaz (8) ise alev alan araçta hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Murat Lokumcu, eşi Burcu Lokumcu ve çocukları Asil (1) ile Mustafa Tekin ve Gülay Dindar da yaralandı. Hayatını kaybeden Zehra Yılmaz dün Giresun'un Tirebolu ilçesi Yağlıkuyumcu köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.