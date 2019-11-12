Lüks rezidansa uyuşturucu baskını! 15 ton bonzai yapıp binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ve E.K. isimli şüpheli şahısların, yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

LÜKS REZİDANS DA FAYDA ETMEDİ

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelileri adım adım takibe başladı. Dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiralayan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya'da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.

Uyuşturucu kullanan gencin yürek burkan hali kamerada

BAZADAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde de Jandarma ekipleri aramalarına devam etti. Evde yapılan aramalarda, yatağın baza kısmına saklanmış uyuşturucu madde yapımında kullanılan 15 kilo Fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

15 TON BONZAİ ELDE EDİLECEKTİ

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirilen 15 kilo Fubinaca'dan 15 ton Bonzai elde ederek milyonlarca insanı zehirleyecek olan zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.