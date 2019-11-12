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'de acı olay! 3 yıl önce abisinin düştüğü yerde hayatını kaybetti

’de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 19:31
Rize'de acı olay! 3 yıl önce abisinin düştüğü yerde hayatını kaybetti

Rize'de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rize'de acı olay! 3 yıl önce abisinin düştüğü yerde hayatını kaybetti
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