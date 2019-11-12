Starbucks çalışma saatleri 2019 | Starbucks saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Starbucks çalışma saatleri 2019 | İlk olarak 1971 yılında ABD'de açılan ve daha sonra yayılarak dünyanın en büyük kahve markalarından bir tanesi olan Starbucks ülkemizde de son derece popüler durumda bulunuyor. Kahve dükkânları zincirilerine sabahın erken saatlerinde veya gece yarısı gitmek isteyen vatandaşlar Starbucks çalışma saatleri aratmalarında bulunuyorlar. Peki, Starbucks saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri şubeden şubeye değişkenlik gösteren kahve zinciri ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinde sizler için hazırladık. 2015 yılında yayınlanan veriler neticesinde Starbucks, 65 ülkede 22.500'den fazla şubesiyle faaliyet göstermekte.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ | STARBUCKS KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kahve denilince ilk akla gelen markalardan olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın bir konumda bulunuyor. Sabah 7.30'da açılan ve gece yarısı 23.00'a kadar hizmet veren Starbucks mesai saatleri bazı durumlarda değişkenlik gösterir. Bunlardan bir tanesi AVM içerisinde bulunan Starbucks'larda yaşanmakta. AVM'lerin kapanış saati 22.00 olmasından dolayı bu saatte kapanmaktadır.

Öte yandan dini ve resmi bayramlarda da açık olan kahve zinciri vardiyalı bir sisteme dayanmasından dolayı haftanın her günü hizmet vermektedir. Özellikle, Acıbadem, Kanyon, Bakırköy, Bebek, Bahariye Starbucks en popüler olanlarıdır.

STARBUCKS HAKKINDA

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'de açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 22.519 mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.