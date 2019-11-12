‘Tombulacık Halimem’ Devrekli çıktı

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TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu'nun 73 yıldır 'Bolu' türküsü olarak kaydettiği ve birçok dizide de kullanılan 'Tombulacık Halimem' isimli türkünün Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescillendi. Türkünün Bolu değil Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğuna dair Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK), TRT'ye itirazda bulundu. Belgeleri inceleyen TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, geçen Nisan ayında türkünün Bolu'ya değil, Devrek'e ait olduğuna karar verdi. ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkü sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Hüseyinçavuşoğlu köyünde 'Deli Mehmet' lakaplı Mehmet Emin Dinç'in işlediği bir cinayetin ardından köyden Bolu'ya kaçarken son kez köyüne bakarken yazdığını belgeledi. Kararın ardından Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) saz ekibi, türküde 'yarbaşı' olarak geçen, köyün girişindeki tepede türküyü seslendirdi. DHA