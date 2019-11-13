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'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:23
- Olayla ilgili ailenin akrabası olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

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İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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