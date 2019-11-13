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Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı

'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Y.'nin, yıllar önce din değiştirip, Hıristiyanlığı seçtiği, ardından da iş hayatını bırakıp, rahip olduğu ortaya çıktı. Polis, cinayetten sonra kaçan rahip Hasan Y.'yi arıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 17:03
Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süre önce S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek, bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini söyledi. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından da pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. kaçtı.

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Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı
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