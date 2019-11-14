At üzerinde engelleri aşıyorlar

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Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye'ye kazandırılan ve faaliyetleri SOBE Vakfı aracılığıyla sürdürülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde 115 öğrenci, alanında uzman 25 öğretmen eşliğinde eğitim görüyor. Otizmli bireyler için kurulan merkezde spor eğitimi, yüzme havuzunda HidroTerapi, binicilikte ise HippoTerapi eğitimi uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Otizmli çocuklar ve aileleri için umut ışığı olan merkeze Konya'nın yanı sıra çevre illerden de öğrenciler geliyor. "Ulusal Mimarlık Ödülleri" kapsamında en iyi proje ödülünü alan merkez, Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve SOBE Vakfı olmak üzere üçlü bir yapı şeklinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Otizm Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.Bire bir eğitimleri verilen 1.5 yaşından 24 yaşına kadar otizmli bireylerin bulunduğu merkezde atın çok boyutlu hareketini kullanarak uygulanan HippoTerapi tedavisi de otizmli bireyleri gelişimine katkı sağlıyor. SOBE'de eğitim gören 20 yaşındaki Tarık Berke Ünlü'nün dedesi Ahmet Günok (71) SOBE açılmadan önce 45 dakikalık eğitim için Antalya'ya gittiklerini, çoğu zaman yolda torununun rahatsızlanması nedeniyle eğitim alamadan tekrar Konya'ya geri döndüklerini anlattı. Günok "28 yıl öğretmenlik yaptım. SOBE gibi eğitim yuvası görmedim. Tarık Berke burada aldığı eğitim ve terapiler sonrasında hayata bağlandı" dedi. Vakıf Başkanı Mustafa Ak ise "Otizmle mücadelenin tek yolu, erken yaşta başlayan sürekli bir yoğun eğitimdir" diye konuştu.