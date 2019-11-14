Çin Mantısı nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta en lezzetli Çin Mantısı tarifi ve malzemeleri!

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde gelinler Çin Mantısı yapıyor. Hem lezzetiyle hem kokusuyla ağızda güzel lezzet bırakan mantının tarifi merak edildi. Programın sıkı takipçileri '' Çin Mantısı nasıl yapılır, tarifi nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem kıyma hem haşlanmış nohutla yapılan bu hamur işini yapmak ise oldukça kolay. Mideyi hazımsızlıktan koruyor ve hiç rahatsızlık vermiyor. Peki Çin Mantısı nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

ÇİN MANTISI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE MALZEMELERİ!

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde gelinler Çin mantısı için yarıştı. Hem yapılışı hem tarifiyle oldukça pratik lezzet olan Çin Mantısının tarifi, malzemeleri haberimizde yer alıyor.

İŞTE ÇİN MANTISININ ADIM ADIM YAPILIŞI;

Cam bir kase içerisine bir su bardağı unun bir kısmını dökün üzerine biraz üzerine su ilave edip karıştırın.

Kalan unu kaseye tekrar dökün, biraz daha su ilave ederek karıştırın ve hamur haline getirin.

Hamuru yuvarlayarak uzun bir parça haline getirdikten sonra streç film ile iyice sarın ve 20 dakika hamuru dinlendirin.

Mantarları küçük küçük doğrayın.

Marulları kesin, yeşil soğanı temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın.

Teflon bir tavayı sıvı yağ ile yağladıktan sonra 150 gr kıymayı tavaya alarak kavurun.

Kıyma iyice piştikten sonra üzerine tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.

Doğradığınız mantarları kıymanın üzerine dökerek kıymayla birlikte kavurun.

Mantarlar da piştikten sonra tavaya doğradığınız yeşil soğanları ve marulları ilave edin ve tüm malzemeleri tekrar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru streç filmden çıkardıktan sonra küçük parçalar halinde dilimleyin.

Kestiğiniz parçaları yuvarlayarak top haline getirdikten sonra her bir parçayı küçük yuvarlaklar şeklinde açın.

Açtığınız hamurlarının içerisine hazırladığınız karışımdan koyun ve hamuru yarım ay şeklinde kapatın.

Hazırladığınız parçaları bir az bir miktar kaynayan suyun içinde buharda pişiriyor gibi pişirin.

Sonrasında zeytinyağı koyduğunuz bir başka tavada alt kısımlarının hafif pembeleşinceye kadar kızartın.

Yuvarlak mantı hamuru (2 bardak un yarım bardak oda sıcaklığında su ile hamur yapılıyor. 2 saat dinlendiriliyor cevizden küçük fındıktan büyük bezelere ayrılıyor ve çay tabağı büyüklüğünde çok ince olmayacak şekilde açılıyor)

İÇİ İÇİN :

3 adet mantar

100 gr kıyma

Yarım adet kıyılmış soğan

Yarım adet pırasa

1 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı nişasta

Tuz, toz zencefil

Karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı soya sosu

KIZARTMAK İÇİN

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

1 bardak su

ÖZEL SOSU İÇİN:

2 kaşık soya sos

1 kaşık sirke

1 diş sarımsak

1 kaşık susam yağı