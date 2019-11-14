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İtfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar

Bahçelievler'de yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan araç, mahalleliler tarafına elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi. Yolun açılmasıyla sokaktan geçen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 00:39
İtfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar

Şirinevler Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında yangın ihbarına giden itfaiye araçları, hatalı park edilen hafif ticari araç yüzünden sokağa giremedi. Bu durumu gören mahalleli, park halindeki aracı elbirliğiyle kaldırarak köşeye çekmeye çalıştı. İlk denemelerinde başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra birbirlerine destek olarak bir kere daha denediler. Vatandaşlar, ikinci denemelerinde başarılı olarak otomobili olduğu yerden kaldırıp köşeye çektiler. Yolları açılan itfaiye ekipleri, yangının olduğu adrese giderek binanın çatısında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

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İtfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar
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