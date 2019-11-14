Kayıp Zehra’yı yasak aşkı öldürmüş

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Konya'da9 yıl önce kaybolan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Zehra Özkan'ın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek soruşturma dosyası Konya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Özel ekip, iki evlilik yapan Zehra'nın son olarak teyzesinin oğlu Ramazan Çınar (43) ile gönül ilişkisi yaşadığını belirledi. Yapılan teknik çalışmada Zehra Özkan'ın kaybolduğu tarihlerde Ramazan Çınar'ın Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uzun süre kaldığı tespit edildi. Aynı tarihlerde ormanlık alanda bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının mezarı açıldı. DNA örneğinden cesedin Özkan'a ait olduğu belirlendi. Ramazan Çınar gözaltına alındı. Çınar (43) sorgusunun 13'üncü dakikasında cinayeti itiraf etti. Çınar, teyzesinin kızı ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, birlikte Antalya'da yaşayan ağabeyinin evine kaçtıklarını, geri ailesinin yanına getirmeye çalıştığı ancak Özkan'ın evine dönmeyi istememesi üzerine de 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. Olayla ilgili Ramazan Çınar'ın ağabeyi ve yengesi de gözaltına alındı. Zanlının sevdiği kadını öldürdükten sonra çevresindekilerin kendisinden şüphelenmemesi için kadının ağzından ailesine "Ben evlendim. Ankara'dayım. Merak etmeyin" yazılı iki mektup gönderdiği öğrenildi.