Macfit çalışma saatleri 2019: Macfit hafta sonu ve hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Resmi tatillerde açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde en bilindik ve tercih edilen spor salonlarından bir tanesi olan Macfit çalışma saatleri merak ediliyor. Özellikle çalışan kişiler için bu durum önemli olabiliyor. İş yerlerinden vakit ayırıp spor yapmak ve sağlığına dikkat etmek isteyenler geniş saatleri olan yerleri tercih ediyorlar. Hem kaliteli aletlere sahip olması hem de spor hocalarının müşteri memnuniyetlerini dikkate alarak çalışması bağlamında Macfit çalışma saatleri nelerdir? Macfit bayramda açık mı kapalı mı? Hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri burada!

MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ: MACFİT AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!

Spor salonlarının esnek çalışma saatleri olması herkes tarafından uygun görülür. Birçok müşteriyi bu bağlamda kendine bağlayan spor salonları yoğun ilgi görmesiyle oldukça cezbedici.

Sabah saat: 07:00

Akşam saat: 23:00

MACFİT HAFTA SONU AÇIK MI KAPALI MI?

Macfit Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 08.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir.

MACFİT BAYRAMDA AÇIK MI KAPALI MI?

Macfit, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk 2 günü genel itibariyle kapalı, diğer günleri ise açıktır. MACFit ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde ise hizmet vermektedir.

MACFİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

MACFit Genel Müdürlüğü, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy – Beşiktaş – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

MACFit Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 212 258 07 99