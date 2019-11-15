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Beylikdüzü’nde İstasyonu’nda korkutan görüntü

Beylikdüzü'nde bulunan İstasyonu'nda metrelerce yükseğe çıkan gaz görüntüsü vatandaşı korkuttu. Görgü tanığı bir vatandaş "Çok yoğun bir şekilde ses duyduk. İlk defa böyle bir şey görüyorum. O sırada hem görüntüyü kaydettim hem de itfaiyeyi arayıp bilgi verdim. Daha sonra başka bir yerden duyduk ki çok büyük bir olay atlatılmış"

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:56
Beylikdüzü’nde BOTAŞ İstasyonu’nda korkutan görüntü

Olay, geçtiğimiz hafta Yakuplu'da bulunan BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü Ambarlı Kompresör İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, bir anda borulardan çıkan ve metrelerce yükseğe ulaşan gazı gören vatandaşlar korku ile evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Gördükleri manzara karşısında paniğe kapılan vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. BOTAŞ İstasyonundaki gaz sızıntısının nedeni merak uyandırdı.

"BÜYÜK OLAY ATLATILMIŞ"

2 yıldır olayın olduğu bölgede oturduğunu söyleyen Cengiz Gökhan, "Çok yoğun bir şekilde ses duyduk. İlk defa böyle bir şey görüyorum. O sırada hem görüntüyü kaydettim hem de itfaiyeyi arayıp bilgi verdim. Daha sonra BOTAŞ'a uğrayıp bilgi almaya çalıştık ama bilgi alamadık. Çıkan dumanın gaz olduğu söylendi. Daha sonra başka bir yerden duyduk ki çok büyük bir olay atlatılmış" dedi.

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Beylikdüzü’nde BOTAŞ İstasyonu’nda korkutan görüntü
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