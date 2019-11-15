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'te operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 18:47
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda A.E, E.S, K.Ş ve K.D'nin ev ve iş yerlerinde 32 gram esrar, 3,97 gram metamfetamin, 1 gram kenevir tohumu ile 2 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.E, E.S, K.Ş, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, K.D ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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