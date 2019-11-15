Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

'da "" asayiş uygulaması

'da, 39 ilçede eş zamanlı yapılan "" asayiş uygulaması başladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 21:17
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı noktalarda şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yapılıyor.

Trafik denetiminin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri destek veriyor. Narkotik dedektör köpeklerden de yararlanılan uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN