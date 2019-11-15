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Karaköy’deki saldırgan kadın gözaltında

Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken gerçekleştiren çirkin saldırının görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanması üzerine harekete geçmişti. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi üzerine saldırgan kadın gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 20:57
Karaköy’deki saldırgan kadın gözaltında

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına yoldan geçen bir kadın durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Başsavcı İrfan Fidan'ın talimatıyla olayla ilgili derinlemesine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başsavcılıkça kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

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Karaköy’deki saldırgan kadın gözaltında
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