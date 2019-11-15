Karaköy’deki saldırgan kadın gözaltında

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına yoldan geçen bir kadın durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Başsavcı İrfan Fidan'ın talimatıyla olayla ilgili derinlemesine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başsavcılıkça kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor