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"" 3 boyutlu görüntülendi ’dan dünyayı heyecanlandıran keşif!

'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1959 yılında keşfedilen gemi şeklindeki oluşumun, Yeni Zelandalı jeofizikçi John Larsen ile Amerikalı bilgisayar mühendisi ve arkeolog Andrew Jones tarafından ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:50
Nuh'un Gemisi 3 boyutlu görüntülendi Ağrı’dan dünyayı heyecanlandıran keşif!

Doğubayazıt'ta olduğu konusunda rivayetler bulunan için ilk kez 3 boyutlu görüntüleme gerçekleştirildi. Kutsal kitaplarda da varlığından söz edilen Nuh'un Gemisi, kimilerine göre bir efsane kimilerine göre gerçekliği kanıtlanmayı bekleyen bir olgu. Nuh'un Gemisi'ni ilk kez Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959 yılında Harita Genel Müdürlüğünde Doğubeyazıt haritası üzerinde çalışırken keşfetti.

İLK İNCELEME RAPORU GİZEMİNİ KORUYOR

Bu keşfin ulusal gazete ve dergilerde yayımlanmasından 9 ay sonra askeri yönetimden gerekli izinleri alan dünyanın en önemli fotogrametri ve yer bilimcisi Ohio Üniversitesinden Prof. Dr. Arthur Brandenberger ile Washington Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsünden Dr. George Vandeman, İsveçli bir gazeteci ile Avrupalı 3 iş insanı, Kiliseler Birliği'nin finans desteğiyle Nuh'un Gemisi'ni incelemek için Doğubeyazıt'a geldi.

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"Nuh'un Gemisi" 3 boyutlu görüntülendi Ağrı’dan dünyayı heyecanlandıran keşif!
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