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ölümleriyle ilgili komisyon kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ölümleriyle ilgili, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu" açıklamasında bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 14:07
Siyanür ölümleriyle ilgili komisyon kuruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duyduğu bildirildi. Bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin, durumu daha hassas bir noktaya çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TOPLUMU YARALAMAKTA"

"Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

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Siyanür ölümleriyle ilgili komisyon kuruldu
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