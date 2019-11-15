Son dakika... Kalpazanlar sahte dolarla yakalandı!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bastıkları sahte paraları piyasaya süremeye hazırlanan bir kalpazan çetesine operasyon düzenledi. Çete altı ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi. Adana, İstanbul ve Mardin'de 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin; İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilmek üzere hazırladığı sahte 15 bin dolar ve 128 bin liralık sahte banknotlar piyasaya sürülemeden operasyonda ele geçirildi.

ÜÇ ÇETE ÜYESİ TUTUKLU...

Üç çete üyesinin geçmişte yine parada sahtecilik suçundan yakalandıkları ve cezaevinde tutuklu oldukları ifade edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam sahte para miktarının 335 bin lira olduğu vurgulandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak ve parada sahtecilik suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanamayan dört firari çete üyesinin ise yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu 15 gözaltı