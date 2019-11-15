Son depremler: 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan artçı depremlerin ardı arkası kesilmezken vatandaşlar '' En son depremler nerede oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?

SON DEPREMLER (15 KASIM) AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesi gün içerisinde aratılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan depremleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından takip edebilmek mümkün.

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.15 08:47:04 36.6285 28.7830 22.9 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.15 07:34:07 36.4918 28.7592 13.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 07:18:33 37.9717 28.9592 12.8 -.- 1.4 -.- TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 07:12:21 37.0655 27.9210 11.4 -.- 1.5 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.11.15 06:38:45 40.8205 31.5635 9.9 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel 2019.11.15 05:57:26 37.8692 29.6345 11.2 -.- 1.2 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 05:26:38 36.3130 28.9418 8.9 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.15 04:56:51 38.9528 41.9922 15.4 -.- 2.4 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel 2019.11.15 04:54:17 38.9663 41.9940 12.9 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel 2019.11.15 04:01:59 39.7772 27.8378 7.2 -.- 1.7 -.- ORTACA-(BALIKESIR) İlksel 2019.11.15 02:58:14 36.4942 28.6785 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 02:53:07 36.4902 28.6947 5.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 02:23:03 36.5150 28.6618 5.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 02:02:36 37.6490 30.0688 5.0 -.- 1.6 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel 2019.11.15 01:21:31 38.7287 27.8240 5.3 -.- 1.5 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.11.15 00:49:42 36.9532 27.5812 6.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.14 23:01:17 36.4810 28.6787 5.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

AFAD SON DEPREMLER

Büyüklük 1.7 (ml) 1.7 (ML)

Yer Akdeniz, 9.77 km. Dalaman (Mugla)

Tarih 15/11/2019 - 08:47:04 (TS)

Enlem 36.5395 (K)

Boylam 28.7555 (D)

Derinlik 7.00 (KM)