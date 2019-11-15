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: 15 Kasım ve en son depremler nerede oldu?

Türkiye’de yaşanan vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Artçı sarsıntıların sıkça yaşandığı ülkemizde ve güncel listeyi paylaşmaya devam ediyor. Bunun akabinde ‘’ En son depremler nerede oldu?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu sabah 08.47'de güncel istatistiklere göre Muğla Dalaman'da 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki 15 Kasım son depremler nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini Sabah.com.tr olarak haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:53
Son depremler: 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan artçı depremlerin ardı arkası kesilmezken vatandaşlar '' En son depremler nerede oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?

SON DEPREMLER (15 KASIM) AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesi gün içerisinde aratılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan depremleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından takip edebilmek mümkün.

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.11.15 08:47:04  36.6285   28.7830       22.9      -.-  2.2  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel
2019.11.15 07:34:07  36.4918   28.7592       13.3      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.15 07:18:33  37.9717   28.9592       12.8      -.-  1.4  -.-   TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2019.11.15 07:12:21  37.0655   27.9210       11.4      -.-  1.5  -.-   HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.11.15 06:38:45  40.8205   31.5635        9.9      -.-  1.5  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel
2019.11.15 05:57:26  37.8692   29.6345       11.2      -.-  1.2  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.11.15 05:26:38  36.3130   28.9418        8.9      -.-  1.7  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2019.11.15 04:56:51  38.9528   41.9922       15.4      -.-  2.4  -.-   OGLAKKAYA-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.11.15 04:54:17  38.9663   41.9940       12.9      -.-  2.8  -.-   OGLAKKAYA-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.11.15 04:01:59  39.7772   27.8378        7.2      -.-  1.7  -.-   ORTACA-(BALIKESIR)                                İlksel
2019.11.15 02:58:14  36.4942   28.6785        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.15 02:53:07  36.4902   28.6947        5.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.15 02:23:03  36.5150   28.6618        5.5      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.15 02:02:36  37.6490   30.0688        5.0      -.-  1.6  -.-   YARIKOY-(BURDUR)                                  İlksel
2019.11.15 01:21:31  38.7287   27.8240        5.3      -.-  1.5  -.-   TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA)                       İlksel
2019.11.15 00:49:42  36.9532   27.5812        6.9      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.11.14 23:01:17  36.4810   28.6787        5.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

AFAD SON DEPREMLER

Büyüklük 1.7 (ml) 1.7 (ML)

Yer Akdeniz, 9.77 km. Dalaman (Mugla)

Tarih 15/11/2019 - 08:47:04 (TS)

Enlem 36.5395 (K)

Boylam 28.7555 (D)

Derinlik 7.00 (KM)

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Son depremler: 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?
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