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Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koyan çift hayatlarının şokunu yaşadı

'da evlerine iki yıldır gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen çift, evlerine gizli kamera yerleştirince hayatlarının şokunu yaşadı. Evin çekmecesinde bulduğu paraları çalarken kameraya yakalanan temizlikçi kadın gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:20
Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koyan çift hayatlarının şokunu yaşadı

Tuzla'da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başlayınca evin bazı yerlerine gizli kamera yerleştirdi. Eve gelen kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı.

Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın, çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu. Kadının ayrıca evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi. Karı kocanın durumu polise bildirmesiyle kadın gözaltına alındı.

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Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koyan çift hayatlarının şokunu yaşadı
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