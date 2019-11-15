‘Yetkili servis’ örgütüne dev operasyon

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince 'servis dolandırıları'na operasyon düzenlendi.

444'LÜ NUMARAYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Ekipler, örgüt halinde hareket ettiklerini tespit ettiği 30 şüphelinin İstanbul Bahçelievler ve çevresi ilçelerde beyaz eşyalarında tamir ihtiyacı oluşan kişilerin internette görmüş oldukları 444'lü numaralı ilanlarla kendilerine ulaşması sonucu devreye girdiklerini belirledi. Şüphelilerin, mağdurların evlerindeki beyaz eşyalarını ya da parçalarını değişim, tamir vs. bahanesiyle alarak ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiklerini tespit etti.

30 ŞÜPHELİ YÜZLERCE AİLEYİ MAĞDUR ETTİ

Örgüt yapılanması içinde hareket eden 3'ü kadın 1'i çocuk 30 şüphelinin yüzlerce aileyi mağdur ettiği belirlendi. Örgüt üyelerinin uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan da kayıtlarının bulunduğu, örgüte liderlik ettiği tespit edilen "ARAP" ve "HALO" kod adlı şahıslarınsa ayrıca 'Polise mukavemet'ten de kaydının bulunduğu anlaşıldı.

500 BİN LİRA DOLANDIRDI

Ekipler, tespit edilen yüzün üzerinde mağdurun bulunduğunu ancak mağdur sayısının artacağını değerlendiriyor. Mağdurların toplam mağduriyet meblağının 500 bin lira civarında olduğu da değerlendiriliyor.

ÇOK SAYIDA BEYAZ EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin ev, iş ve depo adreslerinde arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin suça karışan araçları muhafaza altına alınırken ayrıca depolarde bulunan malzemelere (beyaz eşya vs.) el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.